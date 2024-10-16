В Москве в автомобиле каршеринга нашли экзотическую змею

Спасатели извлекли из автомобиля каршеринга в Москве экзотическую змею, сбежавшую от хозяев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел на Молодогвардейской улице.

«На повторный вызов по отлову экзотической змеи в каршеринговом автомобиле... прибыла дежурная смена 205-го поисково-спасательного отряда», — рассказал собеседник агентства.

Спасатели в спецодежде извлекли змею из авто и передали ее местным полицейским. По предварительным данным, пресмыкающееся оказалось маисовым полозом — неядовитой змеей родом из Северной Америки.

Ранее эксперт-герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об опасности укусов неядовитых змей. По словам специалиста, при таких травмах может возникнуть анафилактический шок от иммунной реакции организма.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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