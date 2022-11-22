Современный комплекс для безнадзорных животных готов к открытию в Москве

Новый комплекс для содержания бездомных животных построен в ТИНАО, эксперты называют его лучшим приютом в России.

Общая территория площадки составляет 3,4 га, приют создавался с учетом методических рекомендаций АСИ, а также рекомендаций опытных сотрудников и волонтеров. Депутат МГД Александр Козлов назвал его долгожданным и рассказал, что комплекс рассчитан на 2700 собак и 300 кошек.

«Новый приют построен по последним современным требованиям к организации вольеров, размещения ветеринарной клиники, зоны для посещения волонтеров и зон выгула. Сделано все для того, чтобы животные, которые будут здесь содержаться, действительно чувствовали себя комфортно. Также предусмотрено все необходимое для комфортной работы персонала и посещений волонтеров», - поделился впечатлениями депутат.

Виктория Кокина, ветврач приюта, отметила высокий уровень организации условий содержания бездомных животных: «Это первый приют, оснащенный на таком высоком уровне, лучший в России. Здесь животные смогут получать комплексную помощь, начиная от профилактических и карантинных процедур и заканчивая сложными хирургическими операциями, если таковые потребуются. После отлова животным предстоит стерилизация, чипирование, но самая важная работа – это социализация четвероногих для дальнейшего устройства в добрые руки».

Он также рассказал, что направлял запрос в контрольные органы, чтобы проверить качество питьевой воды на территории приюта. «Мы видели опасения волонтеров в СМИ, и чтобы направили соответствующее обращение в Мосводоканал. В полученном ответе подтверждается соответствие воды всем санитарным требованиям. Стоит также отметить, что это не привозная вода и не просто скважина без водоподготовки – это реальная система очистки и доработки воды. Мы сами попробовали ее - сомнений в качестве не осталось», - отметил он.

Новый комплекс обладает уникальной особенностью – предусмотрен волонтерский корпус (мини-гостиница), где с комфортом можно переодеться, принять душ и отдохнуть после общения или работы с животными, а также можно остаться на один или несколько дней. Также оборудованы гостиные для общения с животными – для тех, кто планирует забрать собаку или кошку из приюта.

В настоящее время в новом приюте производится закупка кормов и всех необходимых для ухода за животными средств, и в скором времени туда заедут первые постояльцы.

