«Последний привет осени»: Синоптик пообещал Москве «яростный натиск тепла»

Александр Шувалов обозначил сроки предстоящего потепления.


За ночь в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. На смену золотой теплой осени приходит пора дождей, зато воздух становится чище. И это не последняя хорошая новость о погоде, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Количество осадков составило треть месячной нормы, но в этом дожде есть хорошая сторона. Он промыл Москву, вымыл ту грязь, которая накопилась за время пребывания антициклона, приземного слоя, поэтому воздух будет чистым», - отметил метеоролог.
Нежданный гость: «Балканец» накроет Москву до выходных

По его словам, с теплом прощаться рано, оно к нам еще вернется.

«Это не последняя волна тепла. До 20-го октября еще будет прохладно, потому что идут северо-западные потоки. Мы уже в тылу этого циклона. Температура ожидается в пределах 6-9 градусов, подует северо-западный ветер, пройдут небольшие дожди. Таких интенсивных осадков уже не будет. Они все уйдут на северо-восток. Мы сможем ощутить яростный натиск тепла 21-23 октября – до 10-12 градусов со знаком плюс. Это будет последний такой привет от осеннего тепла, а потом наступит стандартная осень, но сильные холода до конца месяца нам не грозят», - уверен он.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что прирост составил 17 миллиметров при норме в 59. Синоптики обещают прекращение дождей к полудню пятницы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодаОсень
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры