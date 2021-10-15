«Последний привет осени»: Синоптик пообещал Москве «яростный натиск тепла»

По его словам, с теплом прощаться рано, оно к нам еще вернется.

«Это не последняя волна тепла. До 20-го октября еще будет прохладно, потому что идут северо-западные потоки. Мы уже в тылу этого циклона. Температура ожидается в пределах 6-9 градусов, подует северо-западный ветер, пройдут небольшие дожди. Таких интенсивных осадков уже не будет. Они все уйдут на северо-восток. Мы сможем ощутить яростный натиск тепла 21-23 октября – до 10-12 градусов со знаком плюс. Это будет последний такой привет от осеннего тепла, а потом наступит стандартная осень, но сильные холода до конца месяца нам не грозят», - уверен он.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что прирост составил 17 миллиметров при норме в 59. Синоптики обещают прекращение дождей к полудню пятницы.

