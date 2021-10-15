«Последний привет осени»: Синоптик пообещал Москве «яростный натиск тепла»
Александр Шувалов обозначил сроки предстоящего потепления.
За ночь в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. На смену золотой теплой осени приходит пора дождей, зато воздух становится чище. И это не последняя хорошая новость о погоде, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Количество осадков составило треть месячной нормы, но в этом дожде есть хорошая сторона. Он промыл Москву, вымыл ту грязь, которая накопилась за время пребывания антициклона, приземного слоя, поэтому воздух будет чистым», - отметил метеоролог.
По его словам, с теплом прощаться рано, оно к нам еще вернется.
«Это не последняя волна тепла. До 20-го октября еще будет прохладно, потому что идут северо-западные потоки. Мы уже в тылу этого циклона. Температура ожидается в пределах 6-9 градусов, подует северо-западный ветер, пройдут небольшие дожди. Таких интенсивных осадков уже не будет. Они все уйдут на северо-восток. Мы сможем ощутить яростный натиск тепла 21-23 октября – до 10-12 градусов со знаком плюс. Это будет последний такой привет от осеннего тепла, а потом наступит стандартная осень, но сильные холода до конца месяца нам не грозят», - уверен он.
Ранее стало известно, что за прошедшую ночь в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что прирост составил 17 миллиметров при норме в 59. Синоптики обещают прекращение дождей к полудню пятницы.
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