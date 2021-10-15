В Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков
За прошедшую ночь в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что прирост составил 17 миллиметров при норме в 59. Синоптики обещают прекращение дождей к полудню пятницы.
Циклон «Балканец» накроет в ближайшее время Москву и область, однако он не принесёт ничего экстраординарного. В ближайшие пару суток температура воздуха в столичном регионе будет даже повыше среднегодовых значений на пару градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее.
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