Новый температурный рекорд установлен в Москве

В Москве в четверг, 25 августа установлен новый температурный рекорд за последние 70 лет метеонаблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно данным синоптиков, к полудню температура воздуха в столице составляла +30,3°C.

«Неистово жарко!» Москве посулили передышку от жары перед самой знойной неделей лета

Как отмечается, прежний температурный максимум был установлен в этот день в 1988 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +29,3°C.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам длительный бархатный сезон.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРекордТемператураГидрометцентр России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры