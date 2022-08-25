Новый температурный рекорд установлен в Москве
25 августа 202214:15
В Москве в четверг, 25 августа установлен новый температурный рекорд за последние 70 лет метеонаблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Согласно данным синоптиков, к полудню температура воздуха в столице составляла +30,3°C.
Как отмечается, прежний температурный максимум был установлен в этот день в 1988 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +29,3°C.
Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам длительный бархатный сезон.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru