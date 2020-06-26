Новости за ночь: В России резко похолодает

Заметное похолодание ожидает на следующей неделе Северо-Западный федеральный округ, Поволжье, Урал и в западную Сибирь. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температуры снизятся уже в понедельник, 29 июня. Ночью столбики термометров покажут 10–12 градусов тепла, а днем +19…+22, уточняет «Свободная пресса».

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«По сравнению с 30–32-градусной жарой это заметное понижение», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».

Во вторник, 30 июня, ожидается усиление похолодания и осадков.

Ранее НСН цитировала Романа Вильфанда, который обещал по-июльски жаркую погоду и в столичном регионе. Так, с пятницы меняется система переноса воздушных масс.

«Ветер будет северо-западный, а в субботу и западный. И температура будет в диапазоне +25…+30⁰С. В воскресенье примерно такой же температурный фон - +26…+29⁰С. То есть будет вполне жаркая погода», - подвел итог Вильфанд.

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ФОТО: pixabay.com
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