Новости за ночь: В России резко похолодает

«По сравнению с 30–32-градусной жарой это заметное понижение», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».

Во вторник, 30 июня, ожидается усиление похолодания и осадков.

Ранее НСН цитировала Романа Вильфанда, который обещал по-июльски жаркую погоду и в столичном регионе. Так, с пятницы меняется система переноса воздушных масс.

«Ветер будет северо-западный, а в субботу и западный. И температура будет в диапазоне +25…+30⁰С. В воскресенье примерно такой же температурный фон - +26…+29⁰С. То есть будет вполне жаркая погода», - подвел итог Вильфанд.

