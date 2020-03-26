Новости за ночь: В нерабочую неделю синоптики обещают «болотистую» погоду

Прохладную и не слишком солнечную погоду обещают синоптики на следующей недели. Указом президента России Владимира Путина она объявлена нерабочей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в воскресенье в центре европейской части России погода начнет меняться: дневные температуры упадут на 5–7 градусов атмосферное давление понизится». В вторник ночью ожидается до –3, днем до +5 — +6 градусов, в среду примерно такая же температура.

В нерабочую неделю будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы. Конец рабочей недели в плане погоды будет прекрасным. Как уточняет Ura.ru, осадков не ожидается.

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В эфире НСН кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов рассказал, как не впасть в депрессию во время нерабочей недели.

«Сейчас время подумать о каких-то очень конкретных вещах, о близких людях, о себе самом, о своем доме. Нужно организовать как-то эту неделю, чтобы было чем заниматься дома. Например, убрать дома, помыть окна, балкон вычистить. Трудотерапию никто не отменял. Труд отвлекает. Дома всегда есть, чем заняться. Может, косметический ремонт сделать, что-то подклеить. С детьми выйти прогуляться, поиграть с ними», – посоветовал специалист.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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