Новости за ночь: В нерабочую неделю синоптики обещают «болотистую» погоду

Прохладную и не слишком солнечную погоду обещают синоптики на следующей недели. Указом президента России Владимира Путина она объявлена нерабочей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в воскресенье в центре европейской части России погода начнет меняться: дневные температуры упадут на 5–7 градусов атмосферное давление понизится». В вторник ночью ожидается до –3, днем до +5 — +6 градусов, в среду примерно такая же температура.

В нерабочую неделю будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы. Конец рабочей недели в плане погоды будет прекрасным. Как уточняет Ura.ru, осадков не ожидается.