Новости за ночь: В нерабочую неделю синоптики обещают «болотистую» погоду
Прохладную и не слишком солнечную погоду обещают синоптики на следующей недели. Указом президента России Владимира Путина она объявлена нерабочей.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в воскресенье в центре европейской части России погода начнет меняться: дневные температуры упадут на 5–7 градусов атмосферное давление понизится». В вторник ночью ожидается до –3, днем до +5 — +6 градусов, в среду примерно такая же температура.
В нерабочую неделю будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы. Конец рабочей недели в плане погоды будет прекрасным. Как уточняет Ura.ru, осадков не ожидается.
В эфире НСН кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов рассказал, как не впасть в депрессию во время нерабочей недели.
«Сейчас время подумать о каких-то очень конкретных вещах, о близких людях, о себе самом, о своем доме. Нужно организовать как-то эту неделю, чтобы было чем заниматься дома. Например, убрать дома, помыть окна, балкон вычистить. Трудотерапию никто не отменял. Труд отвлекает. Дома всегда есть, чем заняться. Может, косметический ремонт сделать, что-то подклеить. С детьми выйти прогуляться, поиграть с ними», – посоветовал специалист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус. Главное к этому часу
- Россияне начали отказываться выплачивать кредиты из-за коронавируса
- Нерабочая неделя. Отдыхать будем в убыток?
- Россия приостановит авиасообщение со всеми странами
- Новости за ночь: В Совфеде рассказали, как неделя вынужденных выходных скажется на праздниках