Новости за ночь: Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России. Отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. По словам синоптиков, на востоке европейской части страны температуры в ближайшие дни будут понижаться до -2 ⁰С.

Как отмечает «Свободная пресса», аналогичная температура ожидается в Пермской, Челябинской, Свердловской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.

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Заморозки вызовет антициклон, который устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

Ранее в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогноз синоптиков о суровой зиме-2021 в России.

«В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ПрогнозЗаморозкиПогода
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