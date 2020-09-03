Новости за ночь: Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России. Отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. По словам синоптиков, на востоке европейской части страны температуры в ближайшие дни будут понижаться до -2 ⁰С.

Как отмечает «Свободная пресса», аналогичная температура ожидается в Пермской, Челябинской, Свердловской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.