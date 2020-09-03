Новости за ночь: Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России. Отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. По словам синоптиков, на востоке европейской части страны температуры в ближайшие дни будут понижаться до -2 ⁰С.
Как отмечает «Свободная пресса», аналогичная температура ожидается в Пермской, Челябинской, Свердловской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.
Заморозки вызовет антициклон, который устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.
Ранее в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогноз синоптиков о суровой зиме-2021 в России.
«В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.
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