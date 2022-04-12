Названы лучшие вина в России
Рейтинг 50 лучших винных хозяйств России составил путеводитель 50 Best Tastes of Russia.
Список был создан на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране, говорится на сайте проекта. В рейтинг включены как крупные винные хозяйства, так и небольшие семейные хозяйства из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.
Лидером в списке значится имение «Сикоры» в Краснодарском крае. В первую пятерку также вошли частное хозяйство полного цикла «Виноградники Гай-Кодзора», винодельческий дом «Бюрнье», «Долина Лефкадия» и винодельня «Мысхако».
Ранее российские виноделы на фоне западных санкций из-за ситуации на Украине предупредили о росте цен на отечественный продукт.
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