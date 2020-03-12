В центре Москвы произошел пожар в автосервисе

В центре Москвы на Бауманской улице произошел крупный пожар в автосервисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным АГН Москва, огонь распространился на площади 100 кв. метров. В настоящее время пожарные локализовали возгорание.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Выясняется, что стало причиной пожара.

