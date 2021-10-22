В МЧС экстренно предупредили москвичей о сильном ветре

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 20 м/с. В сообщении спасателей отмечается, что предупреждение действует до шести вечера пятницы, 22 октября.

Спасатели рекомендуют жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями.