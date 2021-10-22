В МЧС экстренно предупредили москвичей о сильном ветре

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 20 м/с. В сообщении спасателей отмечается, что предупреждение действует до шести вечера пятницы, 22 октября.

Спасатели рекомендуют жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями.

В Москве за сутки выпало десять процентов месячной нормы осадков

Между тем, кратковременное похолодание до -6°C может накрыть столичный регион в ночь на понедельник 25 октября, предупреждает Гидрометцентр. Таким образом, действующий сейчас атлантический циклон не сможет удержать нынешнее тепло.

Температура существенно понизится на фоне роста атмосферного давления вечером в воскресенье 24 октября. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве и области в ночные часы будет -1…-6 °C. Днём в понедельник 0…+5 °C, в ночь на вторник 0…-5°C.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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