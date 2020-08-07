Музыкант не поверил в появление путешествий «в никуда»
Тайваньские авиакомпании из-за пандемии COVID-19 придумали однодневные полеты «в никуда». Самолеты с пассажирами пролетают над страной и близлежащими территориями без остановки, после чего возвращаются в точку отправления.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН не поверил в существование таких путешествий.
«Я впервые читаю новость, в которую практически не могу поверить. Это, знаете, сюжет из каких-то безумных страниц романов Виктора Пелевина. Да если это так, то к людям, которые покупают билеты на такие поездки, рождается теплое чувство сострадания», – сказал он.
Кроме того, Максим Кучеренко в эксклюзивном интервью НСН отметил, что оказанная помощь Ливану в связи с взрывом в Бейруте позиционирует Россию как ведущего международного игрока.
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