Москвичам пообещали дождь на Пасху и в майские праздники
Метеоролог Александр Шувалов в эфире НСН рассказал, что кратковременные дожди и температура 15-20 градусов характерны для конца апреля-начала мая.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал москвичам дождливую Пасху.
«Дожди придут только во второй половине дня на Пасху? в воскресенье 24 апреля. Но они будут не проливными, а кратковременными. Понедельник-вторник, 25 и 26 апреля, тоже не обойдутся без осадков, но температура будет вести себя более уверенно. Она, начиная с сегодняшнего дня, будет подниматься все выше и выше. На Пасху максимальная температура будет где-то 15-16 градусов тепла, а ко вторнику в Москве и области – уже до 20», - отметил он.
При этом, по словам метеоролога, такая тенденция сохранится и на майские праздники.
«Похоже, что такая погода сохранится на первую пятидневку мая. Погода будет умеренно теплая, характерная для среднестатистических температур начала мая. Будут дожди», - заключил Шувалов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 26 апреля воздух в Москве прогреется до 20 градусов.
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