Москвичей экстренно предупредили о сильном ветре и мокром снеге

Ненастье вновь придёт в столичный регион. МЧС распространило предупреждение о надвигающихся мокром снеге и порывистом ветре. Согласно данным Росгидромета, ухудшение погоды ожидается с 15:00 вторника, 5 апреля до 09:00 утра 6 апреля.

Южный, юго-западный ветер будет достигать местами 18 метров в секунду. Осадки в виде мокрого снега будут временами переходить в дождь. В МЧС обратились с настоятельным призывом к автомобилистам повысить внимание на дорогах. Пешеходам рекомендуют избегать находиться вблизи шатких конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы должны оставить столичный регион во второй половине апреля, тогда же прекратятся обильные снегопады.

