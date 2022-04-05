Москвичей экстренно предупредили о сильном ветре и мокром снеге
Ненастье вновь придёт в столичный регион. МЧС распространило предупреждение о надвигающихся мокром снеге и порывистом ветре. Согласно данным Росгидромета, ухудшение погоды ожидается с 15:00 вторника, 5 апреля до 09:00 утра 6 апреля.
Южный, юго-западный ветер будет достигать местами 18 метров в секунду. Осадки в виде мокрого снега будут временами переходить в дождь. В МЧС обратились с настоятельным призывом к автомобилистам повысить внимание на дорогах. Пешеходам рекомендуют избегать находиться вблизи шатких конструкций.
Ранее научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы должны оставить столичный регион во второй половине апреля, тогда же прекратятся обильные снегопады.
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