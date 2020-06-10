Ласточки и стрижи вернулись в Москву после зимовки
10 июня 202017:44
В Москву после зимовки вернулись ласточки, стрижи и крачки. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По словам специалистов, эти птицы, несмотря на общие внешние черты и выдающиеся скоростные характеристики в полете, относятся к разным отрядам, сообщает «Вечерняя Москва».
В частности, стрижи могут развивать скорость свыше 100 километров в час. Они летают быстрее ласточек, но менее маневренны.
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10 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru