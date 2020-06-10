Ласточки и стрижи вернулись в Москву после зимовки

В Москву после зимовки вернулись ласточки, стрижи и крачки. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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По словам специалистов, эти птицы, несмотря на общие внешние черты и выдающиеся скоростные характеристики в полете, относятся к разным отрядам, сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, стрижи могут развивать скорость свыше 100 километров в час. Они летают быстрее ласточек, но менее маневренны.


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ФОТО: pixabay.com
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