Ласточки и стрижи вернулись в Москву после зимовки

По словам специалистов, эти птицы, несмотря на общие внешние черты и выдающиеся скоростные характеристики в полете, относятся к разным отрядам, сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, стрижи могут развивать скорость свыше 100 километров в час. Они летают быстрее ласточек, но менее маневренны.



