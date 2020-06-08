Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
В России постепенно начнут открывать туристический сезон. Как заявил в ходе совещания с главой правительства РФ зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, туристические поездки между регионами будут возобновлены с 1 июля. Главы регионов должны будут представить план запуска туристической отрасли до 15 июня.
Чернышенко отметил, что, в первую очередь, власти должны поддержать семейный туризм. В этой связи предлагается ввести дополнительные льготные тарифы для семей с детьми, а также разнообразить варианты детского отдыха.
Кроме того, в течение лета в России планируется открыть больше десяти новых туристических маршрутов, в том числе на Байкал и в Калининградскую область.
Ранее о готовности к постепенному открытию туристического сезона заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что туристическая отрасль — одна из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Также глава правительства поручил рассмотреть возможные варианты возобновления международного авиасообщения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru