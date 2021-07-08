Синоптики рассказали, когда в Москве спадёт жара

«В Москве сегодня впервые в текущем июле мы пересечем тридцатиградусную высоту – это 30-32 градуса в городе, 28-30 – в Подмосковье. Дальше с каждым днем прибавляем градус, в выходные мы выходим на ночные температуры – плюс 15-20, днем в Москве 31-33 градуса тепла в пятницу, и 32-34 уже в субботу и воскресенье. На пик выходим в начале следующей недели, там до 34 градусов, мы приблизимся к абсолютному температурному рекорду для этих дней, возможен повтор температурного максимума 118-летней давности», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Тишковец уверен, что вторая половина месяца станет более прохладной и температурные значения окажутся в пределах нормы. Но сухая и солнечная погода не покинет европейскую часть страны в ближайшее время.

«Я думаю, что во второй половине июля жара начнет спадать, все-таки скажется уже саморазрушение антициклона, и с запада эту непреодолимую стену, этот блокинг, эту подкову барическую начнет пробивать атлантическая циркуляция и, соответственно, атлантические циклоны. Поэтому жара спадет, но она спадет до климатической нормы, то есть, до +23...+28 градусов в дневные часы. На мой взгляд, этот июль будет очень солнечный, очень сухой. Сейчас в Москве выпало 3 миллиметра осадков всего. Такие засушливые продолжительные периоды знойной полупустынной погоды в средней полосе России, если раскидываем на всю климатическую историю, в среднем случаются один раз в десять лет. Дачники и аграрии должны быть готовы к таким последствиям», - предупредил он.

При этом затяжной засухи, как в 1972 или 2010 годах в столице не будет, также на данный момент при переходе от аномальной жары к нормальным температурам не предвидится никаких «атмосферных монстров», заметил ведущий сотрудник «Фобос».

«Смена температурного режима, конечно, будет сопровождаться короткими дождями и грозами, но это будет происходить плавно, и я пока не вижу никаких взрывных моментов, порождающих гибридные облака с аномальным количеством осадков», - добавил он.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире шоу «Соловьев LIVE» заявил, что жара осложняет течение коронавирусной инфекции и может приводить к фатальным последствиям.

