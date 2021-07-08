Синоптики рассказали, когда в Москве спадёт жара
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уверен, что пик аномальной жары в столице придется на начало следующей недели, а на нормальные температуры можно рассчитывать во второй половине июля.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил жителей европейской части России о повсеместных тридцатиградусных температурах и рассказал, чего ожидать от скорой смены температур.
«Ближайшие пять-шесть суток рассчитывать на изменения погоды не приходится, поскольку синоптическая карта по-прежнему будет представлена гигантским антициклоном скандинавского происхождения, который обеспечит нас изнуряющей жарой на большей части европейской территории России от Черного до Белого морей. Такая аномалия будет складываться, практически повсеместные тридцатиградусные температуры», - рассказал он.
По словам синоптика, сейчас градус идет только на повышение, возможно повторение рекорда 1903 года.
«В Москве сегодня впервые в текущем июле мы пересечем тридцатиградусную высоту – это 30-32 градуса в городе, 28-30 – в Подмосковье. Дальше с каждым днем прибавляем градус, в выходные мы выходим на ночные температуры – плюс 15-20, днем в Москве 31-33 градуса тепла в пятницу, и 32-34 уже в субботу и воскресенье. На пик выходим в начале следующей недели, там до 34 градусов, мы приблизимся к абсолютному температурному рекорду для этих дней, возможен повтор температурного максимума 118-летней давности», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Тишковец уверен, что вторая половина месяца станет более прохладной и температурные значения окажутся в пределах нормы. Но сухая и солнечная погода не покинет европейскую часть страны в ближайшее время.
«Я думаю, что во второй половине июля жара начнет спадать, все-таки скажется уже саморазрушение антициклона, и с запада эту непреодолимую стену, этот блокинг, эту подкову барическую начнет пробивать атлантическая циркуляция и, соответственно, атлантические циклоны. Поэтому жара спадет, но она спадет до климатической нормы, то есть, до +23...+28 градусов в дневные часы. На мой взгляд, этот июль будет очень солнечный, очень сухой. Сейчас в Москве выпало 3 миллиметра осадков всего. Такие засушливые продолжительные периоды знойной полупустынной погоды в средней полосе России, если раскидываем на всю климатическую историю, в среднем случаются один раз в десять лет. Дачники и аграрии должны быть готовы к таким последствиям», - предупредил он.
При этом затяжной засухи, как в 1972 или 2010 годах в столице не будет, также на данный момент при переходе от аномальной жары к нормальным температурам не предвидится никаких «атмосферных монстров», заметил ведущий сотрудник «Фобос».
«Смена температурного режима, конечно, будет сопровождаться короткими дождями и грозами, но это будет происходить плавно, и я пока не вижу никаких взрывных моментов, порождающих гибридные облака с аномальным количеством осадков», - добавил он.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире шоу «Соловьев LIVE» заявил, что жара осложняет течение коронавирусной инфекции и может приводить к фатальным последствиям.
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