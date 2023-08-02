МЧС: жара в Москве продлится до понедельника
Жаркая погода, когда столбики термометров Москве поднимутся выше 30 градусов, продолжится до понедельника, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
В ведомстве выпустили специальное штормовое предупреждение, в котором говорится, что, по данным синоптиков, с четверга по пятницу жара в Москве достигнет отметки в 31 градус, а на выходных поднимется ещё на три градуса.
В ведомстве рекомендовали жителям и гостям столицы в эти дни сократить время пребывания на открытом воздухе, носить головной убор и пить больше жидкости.
Ранее в Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru