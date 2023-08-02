МЧС: жара в Москве продлится до понедельника

В ведомстве выпустили специальное штормовое предупреждение, в котором говорится, что, по данным синоптиков, с четверга по пятницу жара в Москве достигнет отметки в 31 градус, а на выходных поднимется ещё на три градуса.

В ведомстве рекомендовали жителям и гостям столицы в эти дни сократить время пребывания на открытом воздухе, носить головной убор и пить больше жидкости.

Ранее в Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



