Гидрометцентр: лето в Москве в ближайшие 10 лет будет жарким

Жаркая погода в Центральной России в ближайшие 10 лет станет обычным явлением. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это обусловлено частым повторением, так называемых, «волн тепла», то есть увеличением частоты жаркой погоды.

«Волна тепла - ласковое название, но на самом деле - ох, какое негативное. Примерно на 40% количество волн тепла увеличивается. Увеличивается и количество оттепелей», - отметил специалист.