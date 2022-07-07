Гидрометцентр: лето в Москве в ближайшие 10 лет будет жарким
Жаркая погода в Центральной России в ближайшие 10 лет станет обычным явлением. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, это обусловлено частым повторением, так называемых, «волн тепла», то есть увеличением частоты жаркой погоды.
«Волна тепла - ласковое название, но на самом деле - ох, какое негативное. Примерно на 40% количество волн тепла увеличивается. Увеличивается и количество оттепелей», - отметил специалист.
Он также рассказал, что средняя летняя температура в Москве, за последние 30 лет повысилась на 1,1 градуса, весенняя - на 1 градус, осенняя - на 0,8 градуса.
Ранее сообщалось, что в России приняли новые климатические нормы.
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