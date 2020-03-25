COVID-19 ни при чём. Знаменитая советская актриса больна пневмонией
Известная советская и российская актриса Жанна Болотова не заражалась коронавирусом. Информацию об инфицировании COVID-19 опроверг её супруг, актёр, режиссёр, депутат Мосгордумы Николай Губенко. ««Это полная ложь... Она находится в больнице с простой пневмонией», – заявил он РИА «Новости».
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили о положительном результате анализа актрисы на корнавирус. Якобы 78-летняя Народная артистка России могла заразиться от знакомого, с которым общалась после его приезда из Германии.
Жанну Болотову госпитализировали в клинику в поселке Коммунарка, отмечает Утро.ру. Актриса стала известна зрителям после ролей в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека», «Подранки», «И жизнь, и слёзы, и любовь».
Ранее в больницу в Коммунарке были госпитализированы певец Лев Лещенко с супругой. У артиста диагностирована двусторонняя пневмония, но она также вызвана не новым коронавирусом. Как пишут «Дни.ру», это подтвердил друг 78-летнего Народного артиста России Владимир Винокур.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России умерли два человека с положительным тестом на коронавирус
- Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
- Сбербанк вводит комиссию на переводы более 50 тысяч рублей в месяц
- Отправленные в Италию российские военные остановились во Флоренции
- Путин предложил ввести налог в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей