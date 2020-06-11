Чиновника в Крыму наказали на ошибку в слове «Россия»

В Крыму решили наказать чиновника, по вине которого слово «Россия» на плакате ко Дню России было написано с ошибкой. Речь идет о работнике городской администрации Алушты. На плакате название страны было написано с одной буквой «с». Об этом сообщил глава администрации города Галина Огнева.

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По ее словам, слово на плакате уже исправлено. Он был размещен на улице в среду утром, через полчаса его уже сняли, а к вечеру был изготовлен и размещен новый, передает РИА Новости.

Изготавливался плакат в частной типографии в Симферополе.

Ранее сообщалось, что в честь Дня России депутаты Новосибирской области прочтут стихи.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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