Чиновника в Крыму наказали на ошибку в слове «Россия»

По ее словам, слово на плакате уже исправлено. Он был размещен на улице в среду утром, через полчаса его уже сняли, а к вечеру был изготовлен и размещен новый, передает РИА Новости.

Изготавливался плакат в частной типографии в Симферополе.

Ранее сообщалось, что в честь Дня России депутаты Новосибирской области прочтут стихи.







