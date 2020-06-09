В честь Дня России депутаты Новосибирской области прочтут стихи

В честь Дня России, который отмечается 12 июня, депутаты заксобрания Новосибирской области примут участие во флешмобе «Единой России» «Россия - Родина моя». В режиме эстафеты они по очереди прочитают строки стихотворений о России. Старт этой акции уже дали первый зампред регионального парламента Андрей Панфёров, вице-спикер Валерий Ильенко, глава комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов (на фото).

«Праздник молодой, но, тем не менее, он очень особенный для России, - отметил Александр Морозов. - Он нужен всем нам, особенно сейчас, в этих сложных обстоятельствах, в которых мы живем. Во всех странах есть такие значимые и любимые народом национальные праздники. Они необходимы для проявления, прежде всего, гражданских чувств. Особенно важно привить молодому поколению любовь и уважение к этому празднику. День России тесно связан с историей нашей страны, с нашими трудностями, победами и в этот день можно почтить память всех героев нашей страны. Мы выразили свое отношение к празднику - стихами, передали свои эмоции с помощью емких слов: «Я с Россией по жизни шагаю, я с Россией живу и пою!». Предлагаю всем присоединиться к этой акции и прочитать свои любимые стихи, посвященные нашей Родине, нашей России».

Видеоролики онлайн-флешмоба будут размещены в социальных сетях с призывом подключиться всем желающим. Кроме того, волонтеры 12 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм раздадут прохожим на улицах Новосибирска ленты в цветах российского флага и воздушные шары. К этой акции присоединятся партнерские организации и представители бизнеса, которые будут раздавать ленты на своих мероприятиях и в организациях.



Также в День России региональные законодатели возложат цветы и венки к памятникам и могилам героев России. Такие мероприятия пройдут не только в Новосибирске, но и в районах области.

На фото: председатель бюджетного комитета Новосибирского ЗакСобрания Александр Морозов.

