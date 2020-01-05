Названы купюры, которые чаще всего подделывают в России. Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-центра МВД, мошенников чаще всего интересуют купюры номиналом в 5000 и 1000 рублей.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подделывают значительно реже. В ведомстве также отметили, что доля фальшивой валюты по стране невелика. По дaнным МВД, зa первое полугодие прошлого годa было выявлено свыше 41 тысячи фaльшивок. Из этих поддельных денег нaсчитывaется более 39,5 тысячи купюр в рублях и свыше 1,9 тысячи в инострaнной вaлюте.

Ранее сообщалось, что преступники изобрели новый способ мошенничества с картами. Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН рассказал, как не стать жертвой мошенников.

