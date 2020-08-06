10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы

Россияне стали получать СМС с предложением получить 10 млн долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве выборы. Как сообщает Znak.com, подобные СМС публикуют в социальных сетях жители разных субъектов РФ.

Одним из получателей сообщения стал депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В своем Telegram-канале он разместил скриншот текста сообщения: «Госдеп США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь».