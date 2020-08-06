10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы

Россияне стали получать СМС с предложением получить 10 млн долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве выборы. Как сообщает Znak.com, подобные СМС публикуют в социальных сетях жители разных субъектов РФ.

Одним из получателей сообщения стал депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В своем Telegram-канале он разместил скриншот текста сообщения: «Госдеп США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь».

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Гиперссылка, которая указана в теле письма, ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию». А по хэштегу Election_Reward в Twitter можно найти десятки сообщений на разных языках.

СМС разосланы через программу CentrSoobsh, которая часто применяется для рассылки спама и фальшивых сообщений.

Ранее НСН сообщало, что США объявили о награде за предоставление информации о лицах, вмешивающихся в президентские выборы. Об этом заявил сам госсекретарь США Майк Помпео.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВыборыДоллар
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