Звезда «Слова пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»

Исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Леон Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита», сообщила пресс-служба петербургской команды.

Звезда «Слова пацана» Кемстач заявил, что не хочет учиться на актера

Артист присоединился к сине-бело-голубым на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Кемстач отметил хорошую атмосферу во время тренировки. По его словам, футболисты ведут себя не как коллеги, а как настоящие друзья.

В интервью изданию «Сноб» Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана» и выразил готовность вернуться к участию в проекте, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / Игорь Крутой
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