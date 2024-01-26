Звезда «Слова пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»

Артист присоединился к сине-бело-голубым на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Кемстач отметил хорошую атмосферу во время тренировки. По его словам, футболисты ведут себя не как коллеги, а как настоящие друзья.

В интервью изданию «Сноб» Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана» и выразил готовность вернуться к участию в проекте, напоминает «Радиоточка НСН».

