Звезда «Слова пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»
Исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Леон Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита», сообщила пресс-служба петербургской команды.
Артист присоединился к сине-бело-голубым на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Кемстач отметил хорошую атмосферу во время тренировки. По его словам, футболисты ведут себя не как коллеги, а как настоящие друзья.
В интервью изданию «Сноб» Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана» и выразил готовность вернуться к участию в проекте, напоминает «Радиоточка НСН».
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