«Фэнтези не в тренде»: BadComedian усомнился в успехе «Этерны»

Как уточнил собеседник НСН, в некоторых случаях перезапуск шел проекту на пользу, однако жанр и сеттинг могут подвести «Этерну».

«Это их проект, видимо они очень ставят на него. Среди примеров успешной пересъемки можно вспомнить "Лигу Справедливости" Зака Снайдера. Не скажу, что новая версия стала в разы успешнее в коммерческом плане, но то, что она вызвала огромный резонанс и хайп – это факт. Возможно, "Этерна" выстрелит, но, почему-то кажется, что все пройдет не так, как хотелось бы авторам. Не представляю такие проекты на российскую целевую аудиторию. Это не значит, что не надо пробовать, но наш зритель больше тянется на серьезные реалистичные проекты. Для фантазийного и масштабного то ли время не пришло, то ли пока просто не было хита. Время покажет, но я бы на месте продюсера в такое бы не вкладывался. В трендах сейчас сказочная тематика. Также среди мегахитов остросоциальные проекты - "Слово пацана", "Нулевой пациент". Какие-то другие жанровый проекты успешными хитами не стали. Если наконец изменится тренд, я не буду против», - заключил он.

Ранее исследование агентства TelecomDaily показало, что средний процент досматриваемости сериалов в российских онлайн-кинотеатрах составляет 75%. В числе самых «досматриваемых» сериалов 2024 года, по версии авторов исследования, оказались «Трасса», «Против всех», «Триггер» (третий сезон), «Лихие», «Последний богатырь. Наследие» и «Жизнь по вызову» (третий сезон), передает «Радиоточка НСН».

