Заразившегося коронавирусом актёра Щербакова выписали из больницы

Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщает РИА Новости.

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По словам супруги актёра Татьяны Бронзовой, он чувствует себя хорошо и уже готов выйти на сцену - ближайший спектакль 3 февраля.

«Всё хорошо, все живы и здоровы», - добавила она.

Щербаков был госпитализирован с коронавирусом в конце января. Бронзова отмечала, что благодаря ревакцинации болезнь удалось победить.

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Фото: Instagram/sherbakov_boris
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияАктерНародный Артист
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