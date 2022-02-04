Заразившегося коронавирусом актёра Щербакова выписали из больницы
4 февраля 202216:30
Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщает РИА Новости.
По словам супруги актёра Татьяны Бронзовой, он чувствует себя хорошо и уже готов выйти на сцену - ближайший спектакль 3 февраля.
«Всё хорошо, все живы и здоровы», - добавила она.
Щербаков был госпитализирован с коронавирусом в конце января. Бронзова отмечала, что благодаря ревакцинации болезнь удалось победить.
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4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru