Зара награждена Путиным орденом Дружбы

Глава государства Владимир Путин наградил певицу Зарифу Мгоян, известную как Зара, орденом Дружбы.

Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Об этом говорится в указе президента РФ на портале правовой информации.

Награда вручена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Зара призвала переиздавать книги и перепевать песни времен ВОВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:НаградыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры