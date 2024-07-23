Зара награждена Путиным орденом Дружбы
23 июля 202404:02
Глава государства Владимир Путин наградил певицу Зарифу Мгоян, известную как Зара, орденом Дружбы.
Об этом говорится в указе президента РФ на портале правовой информации.
Награда вручена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее Зара призвала переиздавать книги и перепевать песни времен ВОВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru