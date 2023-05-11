Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Певица, заслуженная артистка России Зара посетила пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.
По ее словам, многие люди различных профессий хотят связаться жизнь с армией, быть полезными для своей страны, поэтому готовы идти на военную службу по контракту. Певица удивилась разнообразию национальностей мужчин, пришедших в столичный пункт отбора на военную службу по контракту.
Артистка отметила, что она пообщалась с несколькими мужчинами, которые собираются служить по контракту. Все они, по словам певицы, приятные молодые люди, преданные своему делу и любящие свою родину.
Ранее заслуженная артистка РФ Олеся Железняк посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и заявила, что «будет молиться за наших воинов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru