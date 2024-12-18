Балет «Щелкунчик» покажут в кино в ОАЭ, Армении и Белоруссии

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича покажут в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

В ведомстве указали, что 30 и 31 декабря «Щелкунчика» покажут на Исторической сцене Большого театра, а также в прямом эфире в российских кинотеатрах.

«К проекту подключились и зарубежные площадки: онлайн-показы балета пройдут также в кинотеатрах в ОАЭ, Армении и Белоруссии», — подчеркнули в Минкульте.

В России и за границей запланировано более 500 сеансов, знаменитый балет можно будет посмотреть более чем в 300 кинозалах в 112 городах, в числе которых Дубай, Ереван и Минск.

Ранее стало известно, что «Щелкунчика» покажут в эфире Первого канала 31 декабря, пишет 360.ru.

