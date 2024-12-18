Балет «Щелкунчик» покажут в кино в ОАЭ, Армении и Белоруссии
Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича покажут в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
В ведомстве указали, что 30 и 31 декабря «Щелкунчика» покажут на Исторической сцене Большого театра, а также в прямом эфире в российских кинотеатрах.
«К проекту подключились и зарубежные площадки: онлайн-показы балета пройдут также в кинотеатрах в ОАЭ, Армении и Белоруссии», — подчеркнули в Минкульте.
В России и за границей запланировано более 500 сеансов, знаменитый балет можно будет посмотреть более чем в 300 кинозалах в 112 городах, в числе которых Дубай, Ереван и Минск.
Ранее стало известно, что «Щелкунчика» покажут в эфире Первого канала 31 декабря, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
- СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
- Том Круз получил престижную награду ВМС США
- Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова
- Бывшего мужа Седоковой похоронят в Латвии
- Силы ПВО отразили атаку 10 ракет в Ростовской области
- Маколей Калкин отказался от покупки особняка из фильма «Один дома»
- СМИ: Правоохранители задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции москвича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru