Реклама и компании-монстры: Побьет ли российский «ответ Marvel» рекорд «Чебурашки»

Франшиза российских супергероев может побить рекорд «Чебурашки» по сборам, однако многое зависит от того, какие «монстры»-дистрибьюторы будут ей заниматься, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН.

«Союзмультфильм» намерен запустить собственное производство игрового кино. Первой линейкой станет франшиза российских супергероев от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, которая будет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», рассказала РБК глава студии Юлиана Слащева. По ее словам, серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал. Бюджет каждого проекта составит 1-1,2 миллиарда рублей на фильм. Воронков оценил перспективы франшизы.



«Если этим будет заниматься кто-то из современных дистрибьюторов-монстров – «Централ Партнершип», «Национальная Медиа Группа», «Атмосфера», «Вольга» – наверное, да, франшиза побьет сборы «Чебурашки». Одно дело снять фильм, второе дело – потратиться на его маркетинг, продвижение и расстановку в кинотеатре. На фоне идеи любое создание национальных героев, национальной франшизы, это плюс. Но я боюсь другого – когда мы создаем сразу пять-шесть серий франшизы, не понимая, как пройдет первая. С точки зрения бизнеса, наверное, это не совсем правильная история. Нужно создать первую часть, выпустить, посмотреть, насколько получилось, а дальше уже принять решение, должно ли государство эту команду дальше спонсировать или лучше отдать деньги в другие руки», - сказал Воронков.

При этом он отметил, что при бюджете франшизы в миллиард рублей она вряд ли окупится, однако важен правильный подход.

«Если мы с вами смотрим именно анимационные картины, которые у нас выходили в последние годы, действительно, сбор – это, наверное, 1-1,2 миллиарда. Если мы с вами миллиард разделим на 50%, то мы понимаем, что это 500 миллионов, которые уходят дистрибьютору. Если мы вычтем оттуда 10-15%, которые забирает себе еще дистрибьютор, то по большому счету сам продюсер получает от кинопоказа 40% максимум. И получается, что если у нас анимация на сегодняшний день собирает миллиард, то 400 миллионов достанется продюсеру. Естественно, при цене бюджета в миллиард рублей, наверное, она не окупится. Опять же, мы с вами говорим про модель окупаемости, рассматривая только кинопоказ как таковой. Еще есть стриминги, еще есть выпуск игрушек, полномасштабная история, которая на этот фильм может окупаться. Плюс рекламная история. При хорошем подходе, наверное, это возможно сделать», - указал собеседник агентства.

Кроме того, председатель АВК подчеркнул, что франшизу российских супергероев можно было бы выпустить в прокат за рубежом.

«Опять же, если франшиза будет рассчитана только на российский рынок, это сложно. Но есть франшиза как «Маша и медведь», которая на сегодняшний день распространяется во многих странах мира. Почему бы еще не использовать прокат за рубежом?», - добавил Воронков.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН усомнился, что кино о супергероях российского производства сможет заинтересовать зрителя и показать достойные сборы в кинотеатрах, передает «Радиоточка НСН».

