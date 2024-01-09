Японский режиссер поставит спектакль в Театре наций в Москве
Государственный Театр наций готовится представить спектакль «Друзья» в постановке японского режиссера Мотои Миура, премьерные показы состоятся 10 и 11 февраля на малой сцене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Отмечается, что Миура известен за пределами Японии постановками пьес Антона Павловича Чехова. При этом «Друзья» являются второй работой режиссера на русском языке. Спектакль написан в духе западноевропейского театра абсурда. В основе ее сюжета лежит странная ситуация: в квартире молодого мужчины поселяется целое семейство из восьми человек. Прикрываясь самыми добрыми намерениями, они проникают во все сферы его жизни - начинают распоряжаться зарплатой, квартирой и личными отношениями.
Ранее сообщалось, что Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого выступил в столице Марокко. Концерт прошел на главной сцене Рабата - в театре Мухаммеда V. В программу на 1,5 часа были включены русские народные песни, романсы, а также танцевальные номера, передает «Радиоточка НСН».
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