Выставку в Абхазии закрыли из-за фотографий Шамиля Басаева

По словам руководителей музея, ситуацию удастся исправить в ближайшее время.

Отмечается, что фотография Басаева была размещена с пометкой «Герой Абхазии». При этом надпись на музейном здании гласит о восстановлении культурного учреждения за счет России.

Напомним, Басаев участвовал в противостоянии между Грузией и Абхазией в 1992 году на стороне абхазов. Впоследствии члены «абхазского батальона» Басаева выступали против федеральных войск в Чечне.

Ранее в подземном музее парка «Зарядье» в Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45», приуроченная к 85-летию кинорежиссера Владимира Меньшова и 45-летию его фильма «Москва слезам не верит».

