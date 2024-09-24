Выставку в Абхазии закрыли из-за фотографий Шамиля Басаева
Экспозиция Государственного музея Абхазии (Сухум) временно закрыта из-за демонстрации фото террориста Шамиля Басева. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на посольство России в Абхазии.
По словам руководителей музея, ситуацию удастся исправить в ближайшее время.
Отмечается, что фотография Басаева была размещена с пометкой «Герой Абхазии». При этом надпись на музейном здании гласит о восстановлении культурного учреждения за счет России.
Напомним, Басаев участвовал в противостоянии между Грузией и Абхазией в 1992 году на стороне абхазов. Впоследствии члены «абхазского батальона» Басаева выступали против федеральных войск в Чечне.
Ранее в подземном музее парка «Зарядье» в Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45», приуроченная к 85-летию кинорежиссера Владимира Меньшова и 45-летию его фильма «Москва слезам не верит».
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