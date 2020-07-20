Киркоров рассказал, как его артисты выживают в кризис
Певец и продюсер Филипп Киркоров заявил, что члены его коллектива в кризис «выживают, как могут». В частности, некоторые из них устроились мыть машины на мойку, кто-то разносит еду, а кто-то работает в колхозе, сказал он изданию «Собеседник».
По словам артиста, он оценивает ситуацию в российском шоу-бизнесе как очень тяжёлую. Она продлится два года, считает Киркоров: столько времени потребуется, чтобы поклонники снова начали зарабатывать достаточно денег, которых хватало бы и на концерты.
Сам Киркоров пока не собирается подрабатывать в колхозах, пишет Ura.ru. Артист рассказал, что накопил достаточно сбережений и теперь может не работать даже 10 лет.
Ранее о трудностях, которые испытывают молодые артисты без возможности давать представления, рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Однако не все коллеги по шоу-бизнесу поддержали его слова - в частности, Пригожин поругался с Сергеем Шнуровым.
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