«Человек-душа!»: Актер Стержаков поздравил Бабкину с юбилеем
Владимир Стержаков заявил спецкору НСН, что Надежда Бабкина бережет русский фольклор.
Заслуженный артист России, член Союза кинематографистов, советский и российский актер театра и кино Владимир Стержаков в беседе со спецкором НСН поздравил народную артистку России, певицу Надежду Бабкину с юбилеем.
Бабкина празднует свое 75-летие в среду, 19 марта. На шоу «Юбилей, который пошел не так» собрались артисты разных жанров - от театра, рока и поп-музыки до фольклора и юмора. Среди гостей уже замечены такие звезды отечественной эстрады, как Ольга Бузова, Николай Басков, Виктор Васильев и многие другие. Стержаков назвал Бабкину хранительницей русского фольклора.
«Я вытащил счастливый лотерейный творческий билет, потому что вот уже год, как я в театре Надежды Георгиевны «Русская песня» играю в спектакле. Мне с ней очень комфортно и уютно с первой секунды. Она – человек-душа, работать с ней – счастье. Фольклор как живопись, архитектура и литература. Фольклор – это искусство, которое надо беречь, Надежда Георгиевна его бережет», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Бабкину с 75-летием, напоминает «Радиоточка НСН». Глава государства отметил, что певица и её творческий коллектив вносят «уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США планируют достичь рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии
- Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки
- Белый дом отказался комментировать сообщения о новых санкциях против России
- Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа
- Муфтий Башкортостана заявил, что мир готовят к катаклизмам через культуру
- Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ
- Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
- Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному
- Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине
- СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru