«Человек-душа!»: Актер Стержаков поздравил Бабкину с юбилеем

Бабкина празднует свое 75-летие в среду, 19 марта. На шоу «Юбилей, который пошел не так» собрались артисты разных жанров - от театра, рока и поп-музыки до фольклора и юмора. Среди гостей уже замечены такие звезды отечественной эстрады, как Ольга Бузова, Николай Басков, Виктор Васильев и многие другие. Стержаков назвал Бабкину хранительницей русского фольклора.



«Я вытащил счастливый лотерейный творческий билет, потому что вот уже год, как я в театре Надежды Георгиевны «Русская песня» играю в спектакле. Мне с ней очень комфортно и уютно с первой секунды. Она – человек-душа, работать с ней – счастье. Фольклор как живопись, архитектура и литература. Фольклор – это искусство, которое надо беречь, Надежда Георгиевна его бережет», - сказал собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Бабкину с 75-летием, напоминает «Радиоточка НСН». Глава государства отметил, что певица и её творческий коллектив вносят «уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни».

