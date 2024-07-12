Владимир Машков попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

В частности, в реестр были внесены народные артисты РФ Владимир Машков и Алена Яковлева, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, а также Виталий Гогунский, Наталья Антонова и Антон Батырев.

В заявлении ведомства говорится, что указанные актёры ведут «публичную антиукраинскую пропагандистскую деятельность» и оправдывают действия РФ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело против актёра Виталия Гогунского, обвинив его в распространении материалов с призывами к изменению украинских границ, коллаборационной деятельности и пропаганде войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

