Владимир Машков попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Шесть российских актёров пополнили список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает украинский Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
В частности, в реестр были внесены народные артисты РФ Владимир Машков и Алена Яковлева, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, а также Виталий Гогунский, Наталья Антонова и Антон Батырев.
В заявлении ведомства говорится, что указанные актёры ведут «публичную антиукраинскую пропагандистскую деятельность» и оправдывают действия РФ.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело против актёра Виталия Гогунского, обвинив его в распространении материалов с призывами к изменению украинских границ, коллаборационной деятельности и пропаганде войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru