Владимир Машков поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков поддержал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этом Машков рассказал журналистам в Москве в Гостином дворе.

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По его словам, сбор подписей идет очень активно.

В столице есть порядка 50 точек, где можно оставить свою подпись в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборы в 2024 году.

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. В число доверенных лиц вошли политики, общественные деятели и артисты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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