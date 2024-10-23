«Веруем в Вахтангова!»: Ректор Щукинского училища о 110-летии вуза
Театральный вуз готовит студентов в Китае, в преддверии юбилея был открыт филиал на Сахалине, при этом каждый выпускник «Щуки» привязан к своей школе, сказал в эфире НСН Евгений Князев.
Выпускники Щукинского училища являются продолжателями вахтанговских традиций, и эту преданность даже можно сравнить с религией, заявил в интервью НСН ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев.
23 октября 1914 года Евгений Вахтангов провел со своими учениками первое занятие по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения Щукинского училища, сегодня «Щука» отмечает 110-летие. Князев объяснил, чем ее выпускники отличаются от студентов других театральных вузов.
«Человек ничем не отличается от другого человека. Мы стараемся учить их ремеслу и профессии также, как и в других школах. При этом у нас есть любовь и привязанность к своей школе. Существуют разные направления, религиозные течения, если хотите. Вот, мы ему веруем, мы веруем Вахтанговской школе. Все те, кто заканчивал школу, являются продолжателями вахтанговской традиции», - сказал ректор.
Он рассказал, каким будет сегодняшний торжественный вечер.
«Эту дату мы будем отмечать в рабочей обстановке, как всегда в день рождения нашей школы. Соберутся выпускники, выдающие выпускники, приедут деятели культуры, представители правительства. Сегодня у нас будет такой «домашний» торжественный вечер, мы будем чествовать юбиляров, год выпуска которых заканчивается на цифру «4», у нас есть даже выпускники 1964 года. Они придут сегодня в школу, выйдут на сцену, где учились, и будут вспоминать своих учителей... Вот такой у нас будет вечер. Мы получили огромное количество телеграмм и поздравлений. Неделю назад, 14 октября, мы открыли филиал на Сахалине. У нас работают курсы подготовки актеров в Китае, в Театральной академии драмы в Пекине, Так что мы в рабочей обстановке живем, будем праздновать и будем двигаться дальше», - подчеркнул Князев.
При этом он напомнил, что Щукинское училище признали лучшим театральным вузом.
«Ждать мы будем лучших времен, а двигаться будем дальше и постараемся оставаться лучшей театральной школой. Это не я ее так нескромно называю, а так ее назвали с трибун международного дальневосточного форума», - заключил собеседник НСН.
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