«Веруем в Вахтангова!»: Ректор Щукинского училища о 110-летии вуза

Выпускники Щукинского училища являются продолжателями вахтанговских традиций, и эту преданность даже можно сравнить с религией, заявил в интервью НСН ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев.

23 октября 1914 года Евгений Вахтангов провел со своими учениками первое занятие по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения Щукинского училища, сегодня «Щука» отмечает 110-летие. Князев объяснил, чем ее выпускники отличаются от студентов других театральных вузов.