Вассерман признался, что прочитал в 2021 году несколько сотен книг

Депутат Госдумы признал свой литературный вкус «специфическим». 


Знаменитый участник интеллектуальных игр, эрудит Анатолий Вассерман рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что прочитал в 2021 году несколько сотен книг. В этом ему не помешало даже вступление в официальную должность: в сентябре он стал депутатом Государственной Думы.

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«За этот год я прочитал несколько сотен книг. Рекомендовать какую-то одну не берусь. Не берусь еще и потому, что у меня довольно специфический вкус и круг интересов. Соответственно то, что я читаю, заинтересует далеко не всех», - рассказал он.

В 2021 году Нобелевскую премию по литературе «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев» получил занзибарский писатель Абдулразак Гурна, переехавший в Великобританию.

Ранее писатель Дмитрий Быков рассказал «Радиоточке НСН», кому отдал бы книжный «Оскар» в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаАнатолий ВассерманКнига
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