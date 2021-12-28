Вассерман признался, что прочитал в 2021 году несколько сотен книг
Депутат Госдумы признал свой литературный вкус «специфическим».
Знаменитый участник интеллектуальных игр, эрудит Анатолий Вассерман рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что прочитал в 2021 году несколько сотен книг. В этом ему не помешало даже вступление в официальную должность: в сентябре он стал депутатом Государственной Думы.
«За этот год я прочитал несколько сотен книг. Рекомендовать какую-то одну не берусь. Не берусь еще и потому, что у меня довольно специфический вкус и круг интересов. Соответственно то, что я читаю, заинтересует далеко не всех», - рассказал он.
В 2021 году Нобелевскую премию по литературе «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев» получил занзибарский писатель Абдулразак Гурна, переехавший в Великобританию.
Ранее писатель Дмитрий Быков рассказал «Радиоточке НСН», кому отдал бы книжный «Оскар» в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей
- Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден
- СК проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в кировском детском саду
- В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
- Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам
- Косачев: Россия имеет право защищать своих граждан за рубежом
- Умер актер из фильма «Кортик» Виталий Быков
- СК возбудил дело после аварийной посадки Ми-2 в Удмуртии
- Кулеба: Принятие российских требований безопасности унизит США
- Экономист допустил инфляцию до 12% по итогам 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru