Вассерман признался, что прочитал в 2021 году несколько сотен книг

«За этот год я прочитал несколько сотен книг. Рекомендовать какую-то одну не берусь. Не берусь еще и потому, что у меня довольно специфический вкус и круг интересов. Соответственно то, что я читаю, заинтересует далеко не всех», - рассказал он.

В 2021 году Нобелевскую премию по литературе «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев» получил занзибарский писатель Абдулразак Гурна, переехавший в Великобританию.

Ранее писатель Дмитрий Быков рассказал «Радиоточке НСН», кому отдал бы книжный «Оскар» в 2021 году.

