Актер Максим Аверин перейдет из Театра сатиры в «Ленком»

«Готовлюсь к переходу из Театра сатиры в "Ленком" в новом сезоне — по приглашению Марка Борисовича Варшавера. Для меня честь играть на легендарной сцене "Ленкома" в этой прославленной труппе», — поделился Аверин.

Также актер рассказал, что снимается в продолжении картины «Все будет хорошо» и работает над новыми сериями «Склифософского».

Максим Аверин служил в Театре сатиры с 2018 года.

Ранее стало известно, что в учреждении назначены новый директор и художественный руководитель, напоминает РЕН ТВ. Главой Театра сатиры стал директор Театра на Малой Ордынке Павел Нестратов, худруком — народный артист России Евгений Герасимов.

