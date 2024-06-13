Актер Максим Аверин перейдет из Театра сатиры в «Ленком»
Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифософский» Максим Аверин сменит место работы и перейдет из Театра сатиры в «Ленком». Об этом артист рассказал в беседе с изданием «СтарХит».
«Готовлюсь к переходу из Театра сатиры в "Ленком" в новом сезоне — по приглашению Марка Борисовича Варшавера. Для меня честь играть на легендарной сцене "Ленкома" в этой прославленной труппе», — поделился Аверин.
Также актер рассказал, что снимается в продолжении картины «Все будет хорошо» и работает над новыми сериями «Склифософского».
Максим Аверин служил в Театре сатиры с 2018 года.
Ранее стало известно, что в учреждении назначены новый директор и художественный руководитель, напоминает РЕН ТВ. Главой Театра сатиры стал директор Театра на Малой Ордынке Павел Нестратов, худруком — народный артист России Евгений Герасимов.
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