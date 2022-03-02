В России заблокировали доступ к сайту The Village
Доступ к сайту интернет-издания The Village ограничен в России. Информация об этом опубликована на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве заявили, что заблокировали доступ к The Village из-за публикации ложной информации о спецоперации на Украине.
Отмечается, что доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, где содержатся призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее радиостанцию «Эхо Москвы» также отключили от эфира, также Роскомандзор ограничил доступ к сайту телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
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