В Москве состоится 12-часовой театральный марафон
В Москве в ночь с 27 на 28 марта 2025 года состоится 12-часовой театральный марафон, рассказали в пресс-службе Департамента культуры столицы.
Всего в «Ночь театров» пройдет более 120 событий в честь многочисленных юбилеев литераторов и ярких деятелей театра. Так, на двух сценах Нового Манежа, театральной и междисциплинарной, актеры российских театров будут проводить спектакли, читки и концерты. Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», в свою очередь, проведет открытую репетицию спектакля «Вафельное сердце»
Пространство «Внутри» подготовило постановку «Верь своей собаке», а Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова покажет детский спектакль «Журавль», отмечает «Газета.Ru». Культурный центр «Хитровка» представит проект «Прогулка в темноте», а Мастерская Брусникина представит «Евгения Онегина: версию Ленского».
Ранее режиссер-постановщик Владимир Драгунов рассказал НСН, что в новом спектакле «Маленькая опера» поднимается проблема взаимоотношений художника и режима.
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