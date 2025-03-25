В Москве состоится 12-часовой театральный марафон

Всего в «Ночь театров» пройдет более 120 событий в честь многочисленных юбилеев литераторов и ярких деятелей театра. Так, на двух сценах Нового Манежа, театральной и междисциплинарной, актеры российских театров будут проводить спектакли, читки и концерты. Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», в свою очередь, проведет открытую репетицию спектакля «Вафельное сердце»

Пространство «Внутри» подготовило постановку «Верь своей собаке», а Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова покажет детский спектакль «Журавль», отмечает «Газета.Ru». Культурный центр «Хитровка» представит проект «Прогулка в темноте», а Мастерская Брусникина представит «Евгения Онегина: версию Ленского».

Ранее режиссер-постановщик Владимир Драгунов рассказал НСН, что в новом спектакле «Маленькая опера» поднимается проблема взаимоотношений художника и режима.

