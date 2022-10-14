Итоги международного фестиваля «Белая трость» подвели в Москве

В финал музыкального фестиваля вошли юные исполнители не только из Россия, но и Азербайджана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии. Как отметил в приветственном письме участникам фестиваля президент России Владимир Путин, этот благотворительный конкурс даёт прекрасный творческий толчок юным артистам.

«Фестиваль «Белая трость» - это всегда добрый и светлый праздник, который дарит начинающим артистам прекрасную возможность обрести веру в себя и свои силы, выступить на сцене с признанными звездами музыкального искусства», ˗ подчеркнул глава государства.

Как рассказала идейный вдохновитель фестиваля, Народная артистка России Диана Гурцкая, юные таланты, прошедшие отбор, спели на одной сцене со звездами российской эстрады, певцами и артистами.

«Сегодня у многих ребят исполнилась заветная мечта, они вышли на большую сцену, спели с известным исполнителем, им аплодировали 3000 человек. Я очень рада, что ежегодно нам удается создать эту сказку для наших финалистов», ˗ поделилась эмоциями Гурцкая.

Она уточнила, что гала-концерт финалистов состоялся в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ребят поддержали такие её коллеги по творческому цеху как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Бурито, Люся Чеботина, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов, Ваня Дмитриенко, Зара, Таисия Повалий, Варвара, Денис Майданов и Евгений Кунгуров.