Итоги международного фестиваля «Белая трость» подвели в Москве
В Москве подвели итоги XIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Он проходил с 12 по 14 октября и был приурочен к Международному дню белой трости - символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября. Финалистами стали 60 талантливых ребят с нарушением зрения из 10 стран, сообщили в пресс-службе фестиваля. Там уточнили, что это в два раза больше, чем в прошлом году.
В финал музыкального фестиваля вошли юные исполнители не только из Россия, но и Азербайджана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии. Как отметил в приветственном письме участникам фестиваля президент России Владимир Путин, этот благотворительный конкурс даёт прекрасный творческий толчок юным артистам.
«Фестиваль «Белая трость» - это всегда добрый и светлый праздник, который дарит начинающим артистам прекрасную возможность обрести веру в себя и свои силы, выступить на сцене с признанными звездами музыкального искусства», ˗ подчеркнул глава государства.
Как рассказала идейный вдохновитель фестиваля, Народная артистка России Диана Гурцкая, юные таланты, прошедшие отбор, спели на одной сцене со звездами российской эстрады, певцами и артистами.
«Сегодня у многих ребят исполнилась заветная мечта, они вышли на большую сцену, спели с известным исполнителем, им аплодировали 3000 человек. Я очень рада, что ежегодно нам удается создать эту сказку для наших финалистов», ˗ поделилась эмоциями Гурцкая.
Она уточнила, что гала-концерт финалистов состоялся в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ребят поддержали такие её коллеги по творческому цеху как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Бурито, Люся Чеботина, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов, Ваня Дмитриенко, Зара, Таисия Повалий, Варвара, Денис Майданов и Евгений Кунгуров.
В рамках «Белой трости» для финалистов фестиваля в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая Департамента труда и соцзащиты населения Москвы прошла встреча-знакомство. Воспитанники центра подготовили для гостей творческий подарок и вместе со знаменитой певицей исполнили песню «Крылья добра». На память о знакомстве участникам фестиваля подарили плюшевых осьминогов, которые являются символом центра. Также юные таланты прогулялись по ВДНХ, познакомились с подводным животным миром в «Москвариуме» и узнали много интересного о далеких звездах в павильоне «Космос».
Говоря о своих впечатлениях от поездки в Москву, участники фестиваля признались, что она останется одним из самых ярких и запоминающихся событий года. Своими эмоциями участники поделились в «Книге впечатлений», где трепетно хранятся воспоминания о фестивалях разных лет.
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