На могиле Галины Волчек установили новый памятник после скандала


На могиле актрисы и основательницы театра «Современник» Галины Волчек монтируют новый памятник, пишет «Московский комсомолец».

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Над монументом работал скульптор Олег Ершов. Автор мемориала изобразил актрису задумчивой.

Последние работы по монтажу памятника завершатся в ближайшее время. Родственники Волчек намерены провести публичное открытие монумента. Дата пока не называется.

Два года назад на могиле Волчек установили памятник, который раскритиковала общественность. Поклонники и коллеги заявили, что скульптура не похожа на актрису и не отражает ее характер.

Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет. Причиной смерти стал отек легких и мозга, напоминает «Радиоточка НСН».

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