На могиле Галины Волчек установили новый памятник после скандала

Над монументом работал скульптор Олег Ершов. Автор мемориала изобразил актрису задумчивой.

Последние работы по монтажу памятника завершатся в ближайшее время. Родственники Волчек намерены провести публичное открытие монумента. Дата пока не называется.

Два года назад на могиле Волчек установили памятник, который раскритиковала общественность. Поклонники и коллеги заявили, что скульптура не похожа на актрису и не отражает ее характер.

Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет. Причиной смерти стал отек легких и мозга, напоминает «Радиоточка НСН».

