Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире СВР
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин открыл в Москве памятник создателю и первому руководителю отечественных органов госбезопасности Феликсу Дзержинскому, сообщает РИА Новости.
Бронзовая скульптура первого чекиста, после долгого перерыва, была установлена в Москве на территории штаб-квартиры ведомства в столичном районе Ясенево.
Памятник является немного уменьшенной копией монумента советского скульптора Евгения Вучетича, который в период с 1958 год по 1991 год стоял на площади Дзержинского (ныне Лубянская) в Москве.
«По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ «рыцаря революции»», - отметил Нарышкин.
Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь «показателем исторической амнезии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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