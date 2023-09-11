Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире СВР

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин открыл в Москве памятник создателю и первому руководителю отечественных органов госбезопасности Феликсу Дзержинскому, сообщает РИА Новости.

Познер заявил, что Дзержинскому не за что ставить памятник

Бронзовая скульптура первого чекиста, после долгого перерыва, была установлена в Москве на территории штаб-квартиры ведомства в столичном районе Ясенево.

Памятник является немного уменьшенной копией монумента советского скульптора Евгения Вучетича, который в период с 1958 год по 1991 год стоял на площади Дзержинского (ныне Лубянская) в Москве.

«По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ «рыцаря революции»», - отметил Нарышкин.

Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь «показателем исторической амнезии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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