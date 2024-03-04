Собянин рассказал Путину о создании уникального кинопарка «Москино»

Мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о создании кинопарка «Москино» - уникального комплекса мирового уровня для натурных съёмок фильмов. Проект реализуется в Красной Пахре на территории Троицкого административного округа Москвы.

Кинопарк раскинется на площади более 1 тысячи 110 гектаров. Всего там расположится 64 объекта. Будут действовать натурные съемочные площадки и павильоны с декорациями улиц Москвы и городов Европы разных эпох. Там, например, разместят средневековые строения, крепости, вокзалы, аэропорты.

Особенностью инфраструктуры станет возможность изменять и использовать объекты несколько раз. Это позволит сэкономить немалые ресурсы, а также ускорить съёмки. В рамках первой очереди на площади 180 га уже возведено 12 натурных площадок, четыре павильона и шесть функциональных объектов. В 2023 году на базе кинопарка сняты 13 кинофильмов и сериалов.