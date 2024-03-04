Собянин рассказал Путину о создании уникального кинопарка «Москино»
Мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о создании кинопарка «Москино» - уникального комплекса мирового уровня для натурных съёмок фильмов. Проект реализуется в Красной Пахре на территории Троицкого административного округа Москвы.
Кинопарк раскинется на площади более 1 тысячи 110 гектаров. Всего там расположится 64 объекта. Будут действовать натурные съемочные площадки и павильоны с декорациями улиц Москвы и городов Европы разных эпох. Там, например, разместят средневековые строения, крепости, вокзалы, аэропорты.
Особенностью инфраструктуры станет возможность изменять и использовать объекты несколько раз. Это позволит сэкономить немалые ресурсы, а также ускорить съёмки. В рамках первой очереди на площади 180 га уже возведено 12 натурных площадок, четыре павильона и шесть функциональных объектов. В 2023 году на базе кинопарка сняты 13 кинофильмов и сериалов.
Помимо съёмочных объектов кинопарк будет включать мастерские для производства декораций, образовательный кластер, административно-бытовые корпуса. Вторая и третья очереди будет созданы в течении шести лет. Как отметили в московской мэрии, сегодня в российской столице снимают 90% отечественных фильмов – около 260 проектов ежегодно.
Среди других проектов киноиндустрии Собянин назвал кластер МЕТМАШ на Рязанском проспекте. Там будет создан инновационный конгломерат, который объединит направления кино, моды и культурно-общественные пространства. Также в Москве решено возродить киностудию имени Максима Горького.
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