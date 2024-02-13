В Перми отменили концерт Лолиты
13 февраля 202410:40
В Перми отменили концерт Лолиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия. Он должен был состояться в местном ДК.
По их словам, договор с площадкой расторгнут, билеты можно вернуть. Иные подробности не сообщаются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о приостановке продажи билетов на концерт певицы. Отмены выступлений артистки начались после ее участия в «голой вечеринке».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru