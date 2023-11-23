Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио
Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Выступление завершилось бурными овациями.
Выступление прошло в зале Tokyo Bunka Kaikan, артисты исполнили партии из балетов "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского и других. Участие в спектакли приняли артисты Мариинского театра, Михайловский театра, Большого театра, а также из Баварского балета и Королевского балета Великобритании.
Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал «чудовищным» руководство Большого театра, которое намерено создает ажиотаж перед Новым годом с билетами на балет «Щелкунчик», сообщает MSK1.RU.
Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой заявил, что не понимает, почему учреждение с бюджетом в 5 миллиардов рублей на протяжении нескольких лет не может наладить систему, при которой любители балета смогли бы в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru