Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио

Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Выступление завершилось бурными овациями.

Выступление прошло в зале Tokyo Bunka Kaikan, артисты исполнили партии из балетов "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского и других. Участие в спектакли приняли артисты Мариинского театра, Михайловский театра, Большого театра, а также из Баварского балета и Королевского балета Великобритании.

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Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал «чудовищным» руководство Большого театра, которое намерено создает ажиотаж перед Новым годом с билетами на балет «Щелкунчик», сообщает MSK1.RU.

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой заявил, что не понимает, почему учреждение с бюджетом в 5 миллиардов рублей на протяжении нескольких лет не может наладить систему, при которой любители балета смогли бы в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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