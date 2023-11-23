Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал «чудовищным» руководство Большого театра, которое намерено создает ажиотаж перед Новым годом с билетами на балет «Щелкунчик», сообщает MSK1.RU.

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой заявил, что не понимает, почему учреждение с бюджетом в 5 миллиардов рублей на протяжении нескольких лет не может наладить систему, при которой любители балета смогли бы в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число, передает «Радиоточка НСН».

