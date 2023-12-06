Эрмитаж представил выставку Севрского фарфора и его подделок

Шедевры фарфоровой мануфактуры из французского города Севр покажут на выставке в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Одновременно в экспозиции представлены изделия – реплики легендарных изделий и даже неумелые подделками.

Выставка разместилась в Синей спальне Зимнего дворца. Она продолжает серию мероприятий Дней Эрмитажа, сообщили в администрации музея. Среди шедевров производителей фарфора из юго-западного предместья Парижа - предметы из «Сервиза с камеями», который был создан по заказу императрицы Екатерины II для своего фаворита, князя Григория Потемкина.

Также в экспозиции представлены чашки с портретами короля Франции Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, декорированные эмалью. Как пояснили в Эрмитаже, изюминкой выставки станет её принцип. Она сформирована на противопоставлении «хороших» и «плохих» вещей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выставка дополнена изделиями Императорского фарфорового завода и мануфактуры князя Николая Юсупова в Архангельском.

