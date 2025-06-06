Как добавил собеседник НСН, 90-е могут надолго задержаться в кинематографе, при этом не исключено, что затем наметится и тренд на истории из нулевых.

«Все, что происходило 30 назад, вызывает у нас ностальгию. Также 90-е - рубеж и период, который перевернул многое, принес много травм во всех смыслах нескольким поколениям. И тем, кто был непосредственным участником событий, и поколению младше. Дети наши тоже пострадали, они меньше видели родителей из-за тяжелых времен. Есть периоды в истории страны и мира, которые становятся основой для сюжетов художественных произведений на долгие годы. Думаю, 90-е будут упоминаться еще много лет, как события, которые нанесли заметный урон. Переключение на нулевые возможно. Наверное, сначала это будет ностальгия, но потом осознают, что безудержное, безответственное поведение в нулевые привело к определенным последствиям», -допустил он.

Ранее сценарист Олег Маловичко, работавший над первым сезоном сериала Юрия Быкова «Лихие», в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что кинотворцы снова и снова возвращаются к теме 90-х, поскольку этот исторический период является временем возникновения новой идентичности страны.

